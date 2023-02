Exclusif. Tebboune cherche des intermédiaires pour lui permettre de se réconcilier avec Emmanuel Macron 

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune veut tourner rapidement la page de la crise et des tensions avec la France. Et après quelques jours de vives protestations et d’acerbes critiques, Abdelmadjid Tebboune a lancé maintenant un processus d’apaisement avec Paris et espère prendre prochainement contact avec le président français Emmanuel Macron pour clôturer ce chapitre de tensions ouvert avec la crise née au lendemain de l’affaire dite d’Amira Bouraoui, l’opposante franco-algérienne qui a été rapatriée par les autorités consulaires françaises vers la France lors de son arrestation en Tunisie.

Selon nos sources bien introduites au sein du sérail algérien, Abdelmadjid Tebboune cherche à dépêcher des émissaires ou des intermédiaires pour parler à Emmanuel Macron et désamorcer cette crise dans le but de revenir à la « normalité » et à une « meilleure compréhension mutuelle ». Pour manifester sa bonne volonté, Abdelmadjid Tebboune a délibérément refusé de s’exprimer sur le dossier d’Amira Bouraoui et s’est abstenu de faire le moindre commentaire sur les relations tendues avec Paris lors de sa dernière apparition médiatique.

Une démarche à travers laquelle Tebboune veut envoyer un message clair et limpide à Macron : je suis prêt à tourner la page. Selon nos sources, Tebboune espère que Macron l’appelle au téléphone pour convenir d’un nouvel agenda de travail et d’un rétablissement des relations diplomatiques les plus harmonieuses. Et la prochaine étape serait de confirmer officiellement la tenue de la visite d’Etat de Tebboune à Paris. Or, il semble que les voeux de Tebboune risquent de ne pas se concrétiser de sitôt car les crises de nerfs du régime algérien ont soulevé de nombreux doutes à l’Elysée notamment au sein de l’entourage proche de Macron où des voix s’élèvent pour demander une remise en cause de ce « partenariat privilégié et exceptionnel » voulu avec Alger. Le soutien français au régime Tebboune pourrait ainsi devenir un doux souvenir.