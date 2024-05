Exclusif. Tebboune veut utiliser une fois pour toute l’arme du gaz contre l’Espagne

Depuis plus de 24 heures, les médias internationaux se sont agités autour d’une information révélée par l’agence de presse internationale Reuters. Cette information concerne la menace affichée ouvertement par l’Algérie d’arrêter ses livraisons de gaz à la grande société énergétique espagnole Naturgy si ses actions sont vendues à l’opérateur émirati spécialisé dans l’exploitation de l’énergie TAQA. Cette source algérienne a clairement expliqué à Reuters que les livraisons du gaz par la Sonatrach à Naturgy, le plus gros client en Espagne du gaz algérien, et deuxième client international du gaz algérien après le géant italien ENI, seront compromises, voire annulées si le client espagnol de Sonatrach tombe sous la main des investisseurs émiratis.

Selon nos investigations, cette source algérienne qui a fait parvenir cette menace à peine déguisée de couper les vannes du gaz à l’Espagne est en réalité un conseiller chargé de mission auprès du Palais présidentiel d’El-Mouradia. Et cette source a été missionnée par Abdelmadjid Tebbone en personne avec pour objectif de porter un message clair et net aux autorités espagnoles : l’Algérie va désormais utiliser l’arme du gaz pour « protéger ses intérêts géopolitiques » et punir les partenaires qui pactisent directement avec ses « ennemis » comme les Emirats Arabes-Unis, un adversaire géopolitique régulièrement diabolisé par le régime algérien depuis 2022 en raison de nombreuses divergences diplomatiques opposant Alger à Abu Dhabi dont notamment le soutien émirati très généreux au profit du Maroc dans son bras-de-fer politique avec le pouvoir algérien.

Selon nos sources, Abdelmadjid Tebboune a décidé de pousser à l’escalade les tensions qui opposent l’Algérie à l’Espagne et se dit prêt à prendre le risque de rompre les contrats gaziers avec Naturgy pour éviter toute interférence des autorités émiraties dans les deals gaziers conclus entre l’Algérie et l’Espagne. D’après toujours nos sources, le Président algérien et son entourage sont persuadés que l’opérateur émirati TAQA est déterminé à prendre le contrôle de Naturgy pour faire main basse sur le gaz algérien et le détourner ainsi éventuellement vers ses projets énergétiques développés au… Maroc. Face à ce risque, le maître d’Alger préfère prévenir l’Espagne qu’il remettra en cause la validité de des contrats gaziers signés entre Sonatrach et Naturgy mettant ainsi fin aux livraisons d’importants volumes de gaz naturel produit par l’Algérie vers l’Espagne. Une décision qui exposera la sécurité énergétique de l’Espagne à un grand danger puisque l’Algérie est le principal fournisseur de gaz naturel de ce pays européen avec une part de marché avoisinant les 30 %.

Soulignons enfin qu’Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) est une société d’énergie et d’eau qui se consacre principalement à l’exploration et à la production de pétrole et de gaz, aux pipelines, au stockage souterrain de gaz, à la production d’électricité et au dessalement de l’eau. La société est organisée en cinq secteurs d’activité : le secteur de l’énergie et de l’eau – les Émirats arabes unis (EAU), qui produisent de l’électricité et de l’eau dessalée pour l’approvisionnement des EAU ; le secteur de l’énergie – autres, qui produisent de l’électricité au Maroc, en Inde, au Ghana, en Arabie saoudite et aux États-Unis ; le segment Pétrole et Gaz – Amérique du Nord, qui exerce des activités pétrolières et gazières en amont et en milieu de chaîne auDa Canada et aux États-Unis ; le segment Pétrole et Gaz – Europe, qui exerce des activités pétrolières et gazières en amont au Royaume-Uni et des activités pétrolières et gazières en amont et en milieu de chaîne aux Pays-Bas ; le segment Pétrole et Gaz – Atrush, qui exerce des activités pétrolières et gazières en amont au Kurdistan, en Irak.