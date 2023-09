Exclusif. Tension diplomatique entre le Maroc et la France : pour le palais royal, la page Emmanuel Macron est définitivement tournée

« A l’Elysée, on mesure très bien le mal qu’a fait Emmanuel Macron aux relations franco-marocaines, mais on s’entête à ne pas voir les choses en face », explique un ancien ministre français qui a ses entrées au royaume en parlant de la crise sans précédent qui frappe les relations entre les hautes autorités des deux pays.

Selon des sources dignes de foi, Maghreb-intelligence a appris que pour le palais royal, les relations avec Emmanuel Macron sont définitivement « mises au placard ». « Les observateurs français qui semblent découvrir cette réalité en marge du séisme d’Al Haouz ne comprennent rien au Maroc de Mohammed VI », souligne à Maghreb-intelligence un responsable marocain.

Aujourd’hui, Mohammed VI qui a une affection particulière pour la France, sa culture et qui y maintient beaucoup de relations d’amitié « ne veut plus entendre parler du locataire de l’Elysée ». « Tout dans la posture, le comportement et les déclarations d’Emmanuel Macron déplait à sa majesté », croit savoir un ancien ambassadeur français qui était en poste à Rabat.

Il faut dire que le « double-jeu », les maladresses et la manque de lucidité géostratégique du président français indisposent fortement à Rabat. Depuis son arrivée à la tête de la France, Emmanuel Macron multiplie les impairs envers le Maroc. Il s’aligne diplomatiquement sur l’Algérie, snobe les sollicitations marocaines, contrairement aux Etats-Unis et l’Espagne, sur le dossier du Sahara et mène une véritable guérilla au royaume dans les institutions européennes (Affaire Stépahen Séjouré). Au palais royal, on estime que la coupe est pleine.

Des sources bien informées à paris affirment à Maghreb-intelligence, qu’il y a deux ans, un échange téléphonique entre les deux chefs d’Etat se passe très mal. Emmanuel Macron demande à Mohammed VI des éclaircissements sur l’affaire Pegasus. Le roi lui donne sa « parole de roi » sur l’innocence du Maroc. La réplique d’Emmanuel Macron est assez cavalière et indigne d’un chef d’Etat. Mohammed VI, en colère, lui raccroche au nez…et depuis refuse de le rencontrer ou de le prendre au téléphone.

« Emmanuel Macron ne jouera pas de l’alibi du séisme pour se rabibocher avec le roi. Au Maroc, on attendra simplement qu’il quitte la présidence de la France », nous affirme un bon connaisseur des relations entre les deux pays.