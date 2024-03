Exclusif. Transports: le groupe portugais Barraqueiro ouvre une filiale au Maroc

L’un des plus anciens groupes du secteur des transports au Portugal, mais aussi en Europe (fondé en 1914), s’installe en au Maroc. Le 4 mars, la maison-mère, basée à Lisbonne, a décidé de créer la filiale marocaine dénommée Groupe Barraqueiro Maroc. Avec un siège social à Casablanca, la filiale marocaine du géant portugais est dotée d’un capital social de 100.000 dirhams répartis en 1000 parts dont 990 détenues par la maison-mère, alors que 10 parts reviennent à une société de gestion de participations sociales (ROTAGUS).

La filiale marocaine, comme l’indique son dossier déposé au Tribunal de commerce de Casablanca, le 11 mars 2024, sera spécialisée dans le transport de toute nature et sous toutes ses formes et notamment le transport en commun de voyageurs. Il faut rajouter à ces activités l’exploitation des réseaux urbains et régionaux de transport en commun dans le cadre de la gestion déléguée des services de transport public.

La direction de la filiale marocaine a été confiée à Arthur Humberto Canas Pedrosa.