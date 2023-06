Exclusif. Un émissaire du président Macron a rencontré Abdelmadjid Tebboune à Lisbonne

Le Président français Emmanuel Macron avait dépêché un émissaire très discret pour se rendre à Lisbonne et rencontrer le Président algérien Abdelmadjid Tebboune lorsque ce dernier effectuait au Portugal une visite d’Etat le 22 et 23 mai dernier, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources algériennes qui avaient accompagné le président algérien lors de son séjour portugais.

Cet émissaire a été dépêché par Macron pour pouvoir transmettre secrètement des messages à Abdelmadjid Tebboune sans qu’aucune autre partie algérienne ne soit informée. Selon nos sources, le Président français a bel et bien saisi que ses communications avec son homologue algérien ne sont pas sécurisées. Tebboune ne peut plus parler au téléphone ou par la voix officielle parce que tout ce qu’il va dire ou partager avec Emmanuel Macron parviendra aux oreilles de l’institution militaire. Or, celle-ci est justement peu enthousiaste, voire hostile et opposée à ce rapprochement approfondi avec la France et à cette « amitié personnelle » qui a vu le jour entre Macron et Tebboune.

Le président algérien, attestent nos sources, ne cessent de subir des pressions de la part de l’Etat-Major de l’ANP, à savoir l’Armée algérienne, pour qu’il observe une certaine distance à l’égard de Paris dont les positions géopolitiques et les fortes influences occidentales n’arrangent pas beaucoup les intérêts de l’institution militaire et ne se conforment pas à sa vision du monde. Pour contourner ces pressions et rassurer ses généraux, Tebboune est obligé de ne plus dévoiler l’ampleur de ses « échanges amicaux » avec Emmanuel Macron.

Et comme le projet de sa visite en France continue de subir des blocages en raison de l’absence d’un consensus entre les deux pays dans plusieurs stratégiques comme celui de l’immigration ou de la coopération judiciaire et sécuritaire, Tebboune et Macron ont opté pour un mode de communication inédit : le recours à des émissaires sûrs et discrets pour éviter tout échange officiel par le canal diplomatique. A travers ce nouveau mode de communication, Tebboune et Macron espèrent trouver rapidement des solutions aux problèmes qui ralentissent la relation bilatérale entre leurs deux pays et partagent enfin des informations très confidentielles ou secrètes sans qu’une autre tierce partie ne puisse les court-circuiter.