Exclusif. Un nouveau budget dédié par la diplomatie algérienne à la promotion internationale du Polisario en Europe du Nord

Pour l’année 2023, les autorités algériennes ont décidé de donner un nouveau coup de pouce à la promotion internationale de la cause du Polisario, le mouvement qui réclame l’indépendance du Sahara Occidental. Un nouveau budget spécifiquement mis au service de l’organisation de conférences internationales a été débloqué par la diplomatie algérienne au service des dignitaires du Polisario, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes. Selon nos informations, ces nouveaux fonds devront permettre de financer des activités diplomatiques et des conférences thématiques axées sur la promotion de la cause de l’indépendance du Sahara Occidental dans les pays de l’Europe du Nord notamment où la diplomatie algérienne croit savoir que le Maroc est en grosse difficulté car il peinerait, selon les sources algériennes, à persuader des pays comme la Norvège, la Finlande ou encore la Suède à s’aligner sur son plan d’autonomie et de reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara Occidental.

Voulant profiter de cette conjoncture peu favorable au Maroc, la diplomatie algérienne a validé d’ores et déjà un chèque de 2,6 millions d’euros pour financer diverses activités médiatiques et culturelles au profit du Polisario dans ces pays européennes qui seront priés par l’Algérie et la « RASD » de bloquer tout projet de reconnaissance de la marocanité du Sahara par les instances de l’Union Européenne. Selon nos sources, ce nouveau budget n’est qu’une première démarche qui s’inscrit dans un long processus qui pourrait être renforcé et encore appuyé financièrement par la diplomatie algérienne dés le 2e semestre de l’année 2023 dans le seul but de jeter le discrédit sur les actions du Maroc avec ses partenaires européens.