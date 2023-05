Exclusif. Une fuite au sein des services secrets algériens a exposé Tebboune à des jets d’oeufs dans les rues de Lisbonne

C’est une scène qui a fait énormément le buzz sur les réseaux sociaux et ce depuis le 23 mai dernier. Le cortège présidentiel algérien ciblé par des jets d’œufs dans les rues de Lisbonne alors que le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectue officiellement une visite d’Etat au Portugal. La scène peut paraître de prime abord loufoque, amusante ou hilarante, mais en réalité il s’agit d’une véritable affaire scandaleuse qui secoue, désormais, de l’intérieur les services secrets algériens. Et pour cause, ce sont des informations confidentielles et secrètes qui ont fuité de l’intérieur des services algériens notamment du renseignement extérieur qui ont permis à des activistes algériens de repérer l’emplacement précis et l’itinéraire exact du cortège accompagnant Abdelmadjid Tebboune dans ses déambulations à Lisbonne.

Le programme de la visite de Tebboune au Portugal était confidentiel car jusqu’à la toute dernière minute, l’annonce de cette visite a été préservée et seuls les services de la Présidence de la République avaient tous les détails précis de ce déplacement portugais de Tebboune. Aucune communication officielle ou officieuse n’a été mise en place autour de cette visite d’Etat de Tebboune à Lisbonne. Cette visite a été préparée hâtivement et sa programmation a été accélérée avant la fin de ce mois de mai en concertation avec les autorités portugaises afin de compléter l’agenda diplomatique du président algérien qui devait initialement atterrir à Paris. A l’exception de la présidence algérienne et des services du renseignement extérieur, aucune autre source ne pouvait avoir le programme ou les informations précises sur le déroulement de cette visite d’Etat au Portugal. En plus, sur place, la communauté algérienne est minuscule et elle ne compte que moins de 5000 ressortissants. Il est donc quasiment impossible de mobiliser rapidement des relais au sein de cette petite communauté pour chahuter la visite du Président algérien impopulaire auprès de larges franges de son pays.

Or, c’est exactement dans ces conditions très controversées que des activistes ont fait étrangement irruption en obtenant des informations détaillées sur le parcours de Tebboune à Lisbonne pour lui réserver un accueil humiliant avec des jets d’oeufs sur sa voiture présidentielle. Nos sources sont unanimes : le tuyau ayant permis à ces activistes de se retrouver nez à nez avec la voiture du président Tebboune a fuité de l’intérieur des services du renseignement extérieur. Complot ourdi pour déstabiliser à l’étranger un Abdelmadjid Tebboune en quête de légitimité internationale ou manœuvres de sabotage visant à discréditer davantage un Président sulfureux qui veut à tout prix briguer un 2e mandat aux prochaines élections présidentielles algériennes de 2024 ? La question fait d’ores et déjà d’une discrète enquête sécuritaire réclamée par l’entourage du Président algérien. Affaire à suivre.