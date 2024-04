Exclusif. Une nouvelle compagnie de transport aérien dénommée « Air Oasis » verra le jour au Maroc très prochainement

Des investisseurs marocains et étrangers s’apprêtent à lancer une nouvelle compagnie aérienne au Maroc. Le nouveau transporteur sera basé dans l’aéroport de Dakhla et compte assurer des vols internes, mais ouvrira également des routes vers les pays européens.

La compagnie Air Oasis se placera sur le marché du moyen-courrier et des vols domestiques. Et pour cela, le nouvel entrant compte utiliser des avions dont capacité ne dépasse pas les 180 places comme les Embraer 195-E2, Embraer 190-E2, Embraer ERJ-145 ou encore les Airbus A220 et A320.

Le marché marocain du transport aérien connaît ses dernières années une forte croissance grâce à l’engouement touristique de la destination Maroc, de la forte présence des marocains résidant à l’étranger en Europe. La perspective de l’organisation par le royaume chérifien de la Coupe du monde de football en 2030 est derrière la dynamique que vit le marché marocain de transport aérien.

Aujourd’hui, en plus de l’opérateur historique Royal Air Maroc (RAM), de la compagnie Air Arabia, l’Irlandais Ryanair se positionne également fortement sur le marché marocain.