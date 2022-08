Excusif: au Maroc, la société agroalimentaire Mondelēz boit la tasse

Mondelēz Maroc, qui détient les filiales des biscuits Bimo, des cafés Samar et Carte noire, des chewing-gums Trident et Clorets et des bonbons Halls, entre autres, chavire.

Le groupe, dirigé par Othmane Nadifi, a subi des pertes sèches lors des quelques dernières années et n’a pas eu d’autre choix que de procéder à une réduction drastique de son capital social pour résorber ces pertes.

Selon des documents officiels consultés par Maghreb-Intelligence, Mondelēz a dû réduire son capital social de près de 1,4 milliards de dirhams pour le ramener à à peine 50 millions de dirhams.

Cette réduction de capital a été actée auprès du tribunal de commerce de Casablanca en date du 4 août et s’accompagne d’une révision du tour de table de l’entreprise.

Mondelēz est une émanation de Mondelēz International qui était représenté au MLaroc, jusqu’en septembre 2014, par Kraft Food Maroc et Biscuiterie Industrielle du Moghreb (BIMO).