Ferhat Mehenni, président du MAK, annoncera le 20 avril à New York solennellement l’indépendance de la Kabylie

La décision est grave et le moment ne l’est pas moins. La direction du Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie a, après moult conciliabules internes, décidé de proclamer solennellement et publiquement l’indépendance de la Kabylie.

C’est Ferhat Mehenni, figure de proue de la Kabylie indépendantiste, lui-même qui a annoncé lors d’une allocution diffusée sur les réseaux sociaux qu’il proclamera à New York, le 20 avril 2024 à 18 H 57, « la renaissance de l’Etat kabyle.

Le choix de la date n’est pas fortuit, puisqu’il fait référence aux manifestations du 20 avril 1980 en Kabylie et à Alger réprimées dans le sang par les autorités algériennes et connues dans la presse sous l’appellation du printemps berbère. Le 20 avril renvoi également au printemps noir en 2001 où des manifestations politiques de militants kabyles en Kabylie ont fait des centaines de morts et de blessés, suite aux interventions répressives de la police et la gendarmerie algériennes.

Pour ce qui est de l’heure de la proclamation (18 H 57), elle rappelle la date symbolique du 24 juin 1857 quand les troupes françaises dirigées par le maréchal Randon avaient défaits une armée kabyle et avaient mis fin aux prémices d’un Etat kabyle indépendant.

Le patron du MAK, Ferhat Mehenni, a appelé à cette occasion les kabyles de l’Amérique du Nord de venir nombreux assister à ce « moment historique » qui consacrera « la renaissance de l’Etat kabyle », après des décennies de « colonisation algériennes ».