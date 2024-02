Fret maritime: lancement prochain d’une nouvelle route entre la Tunisie, l’Espagne, le Maroc et la Libye

Une nouvelle route maritime sera lancée en mars prochain et qui va relier le port de Sfax en Tunisie au Maroc, l’Espagne et la Libye.

Selon les déclarations des responsables de la société Logistica Shipping, qui va opérer cette nouvelle ligne, ce lancement va renforcer l’activité du fret entre les quatre pays, mais en général dans le bassin méditerranéen.

L’un des acquis attendus de cette ligne est la réduction des coûts en plus d’un gain en termes de coûts. Cette ligne reliera par exemple le Maroc et la Tunisie en quatre jours, contre six entre la Tunisie et l’Espagne.

Le lancement de cette nouvelle ligne intervient au moment où le fret maritime souffre des répercussions de la guerre à Gaza qui s’accompagne du blocage imposé par les Houthis du Yémen en solidarité avec les Palestiniens.