Fruits rouges: le chilien Agroberries investit 40 millions d’euros au Maroc

C’est une première pour ce leader mondial de production et de commercialisation des fruits rouges et surtout les baies. Le groupe chilien Agroberries a annoncé ce mardi 8 novembre 2022 avoir investi 40 millions d’euros au Maroc pour répondre à la demande croissante des marchés américain, britannique et des pays de l’Union européenne.

Cet investissement, selon le groupe chilien, va passer dans une première phase par l’exploitation de 300 hectares répartis sur trois régions du Maroc. Agroberries est basé au Chili avec des bureaux aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.

Fondé en 1996, il s’est imposé dans le secteur des fruits rouges avec une prédilection pour les baies dont il produit et commercialise plusieurs variétés.