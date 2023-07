Global Firepower : le Maroc se positionne à la 61ème place mondiale en tant que puissance militaire

D’après les données révélées par le dernier rapport publié par Global Firepower (GFP), le Maroc occupe la 61ème place sur 145 avec un score de 1,0524, et cela grâce à la modernisation de son armée, ses nouvelles alliances internationales et sa situation stratégique.

Ce système de classification est élaboré par Global Firepower sous la formule PowerIndex. Il s’agit d’une méthode d’analyse complète qui prend en compte plus de 60 facteurs individuels. Des données allant du nombre d’unités militaires et de la situation financière aux capacités logistiques et géographiques sont combinées. Chacune des 145 puissances mondiales analysées se voit attribuer une note maximale de 0,0000. Ainsi, plus le score est bas, plus la capacité de combat conventionnelle d’un pays est considérée comme « puissante ».

Le Maroc joue un rôle stratégique en Afrique du Nord. Sa position géographique lui confère une certaine maîtrise des flux commerciaux et migratoires entre le continent africain et l’Europe. En outre, il a également été un acteur clé de la stabilité régionale, participant activement à la résolution des conflits en Afrique du Nord et au Sahel. Pour cette raison, il n’est pas surprenant de retrouver le Maroc dans le classement mondial des puissances militaires.