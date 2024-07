Go Siyaha: voici pourquoi il faut y croire pour positionner la destination Maroc sur l’échiquier international

Lancé en février 2024, le programme Go Siyaha donne déjà des signaux révélant qu’il va être l’outil idoine pour vendre à l’international, mais aussi auprès des Marocains, la destination Maroc. Cet ambitieux programme est le fruit d’une Collaboration entre le ministère du Tourisme de l’Artisanat, et de l’Economie Sociale et Solidaire, le département chargé du Budget, Maroc PME et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT).

Il ambitionne à la fois à développer l’offre d’animation du Maroc, essentielle pour les expériences des touristes, améliorer la compétitivité des entreprises touristiques et, au final, positionner le Maroc comme une destination touristique de premier plan. Articulé autour des thématiques de l’innovation (l’encouragement des projets d’animation touristique innovants) et de la durabilité (le soutien à la croissance verte, notamment pour les établissements d’hébergement), l’ambition est d’accompagner 1,700 entreprises touristiques d’ici 2026 avec un investissement public de quelque 720 millions de dirhams.

Cela va se concrétiser à travers une assistance technique prévoyant 17 actions ciblées couvrant la stratégie financière, l’excellence opérationnelle, le développement des marchés, la transformation digitale, la labélisation et la certification en développement durable. Mais aussi par l’appui à l’investissement qui passe par des subventions de 30% à 35% pour des projets d’animation. Go Siyaha mise aussi sur la croissance verte en encourageant l’adoption de pratiques durables (l’efficacité énergétique et la gestion responsable des ressources…).

Quels sont alors les projets éligibles pour bénéficier de ce programme? La réponse nous vient du département de Fatim-Zahra Ammor et elle est déclinée de manière claire et précise. Sont éligibles l’hébergement adossé à une offre d’animation (hôtels, motels, résidences hôtelières, auberges, maisons d’hôtes, bivouacs, campings, etc.), les activités d’animations sportives dans les zones touristiques (sports nautiques, de montagne, mécaniques, etc.), les parcs, jeux, loisirs et culture dans les zones touristiques (parcs d’aventures, aqua-parcs, ateliers créatifs, etc.), les projets de mobilité et découverte (mobilité écologique, trains et bateaux à vocation touristique), les coopératives à vocation d’animation touristique en plus des projets liés à la croissance verte pour les Établissements d’Hébergement Touristique Classés (EHTC), tels que l’installation de systèmes d’énergie renouvelable ou de gestion des déchets.

C’est en vertu de tous ces éléments que Go Siyaha s’impose comme l’un des programmes phares de la Feuille de Route du Tourisme 2023-2026. Pour rappel, cette Feuille de Route a restructuré l’offre touristique autour de l’expérience, en créant 14 filières, dont 9 thématiques et 5 transverses. Go Siyaha, contribuera ainsi au renforcement de cette offre en alimentant les 14 filières touristiques de la feuille de route avec des activités d’animation, ainsi qu’en développant des écosystèmes touristiques régionaux intégrés.

Il aura assurément de bons impacts sur le secteur touristique en particulier et l’économie nationale en général avec l’émergence de nouvelles entreprises d’animation touristiques, la création d’emplois et la stimulation du développement socio-économique régional. Les concepteurs de ce programme n’ont pas non plus négligé le volet gouvernance en optant pour un Comité public-privé pour l’évaluation et la validation des projets, le suivi rigoureux de l’avancement des projets et de l’utilisation des fonds. Pour résumer et conclure, on est en droit de dire que Go Siyaha promet une transformation qui vise tout d’abord à développer une nouvelle offre d’animation innovante, à créer une industrie plus durable et compétitive capable de faire face aux enjeux mondiaux.