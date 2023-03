Grâce à L3HarrisTechnologies, les F-16 Block 72 Viper marocains auront la supériorité aérienne au Maghreb

Les premiers chasseurs F-16 Block 72 Viper de l’armée de l’air marocaine devraient quitter l’usine en 2024 et être livrés à parti de début 2025.

L3HarrisTechnologies a terminé une revue de conception critique (CDR) pour le système Viper Shield Electronic Warfare (EW), qui fournira des capacités offensives et défensives améliorées pour les avions de chasse F-16 Block 70/72 acquis par l’armée de l’air marocaine dans le cadre du programme pour les ventes militaires à l’étranger (FMS).

L’AN/ALQ-254(V) 1 Viper Shield a terminé le CDR avec Lockheed Martin et l’US Air Force et peut maintenant être exporté vers six pays dont le Bahreïn, la Slovaquie, la Bulgarie, la Jordanie et bien sûr le Maroc.

Ce système de guerre électronique avancé dont seront équipés les avions de chasse marocains fournira un bouclier électronique virtuel autour de l’avion, permettant à l’avion de chasse d’accomplir en toute sécurité des missions dans des scénarios de combat de plus en plus complexes. Sa technologie de pointe entièrement numérique permet d’améliorer les performances du système, de réduire l’encombrement du système, de réduire le poids et de faciliter les futures mises à niveau.