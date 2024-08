Grand stade de Casablanca: un premier jackpot pour le mastodonte marocain SGTM

Heureux qui comme M’Hammed Kabbaj a pris les rênes de la Société générale des travaux du Maroc (SGTM). Jeudi 15 août, l’entreprise qu’il dirige a été choisie par l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), placée sous la tutelle du ministère de l’Equipement et de l’eau, pour les travaux de terrassements du Grand stade de Casablanca qui sera construit à Benslimane.

En contrepartie de ces prestations, SGTM va empocher la coquette somme de plus de 356 millions de dirhams.

La SGTM était en lice pour ce marché aux côtés de gros calibres. En plus des sociétés marocaines comme GTR et STAM, on retrouve parmi les soumissionnaires le groupement des sociétés SNL Travaux et China Railway.

Pièce-maîtresse du dossier de candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde de 2030, avec l’Espagne et le Portugal, la construction du Grand stade de Casablanca (nommé aussi Stade Hassan II) devra coûter 5 milliards de dirhams, selon les prévisions des autorités marocaines.

Avec une capacité de 115.000 spectateurs, il deviendra le plus grand stade d’Afrique et le deuxième à l’échelle mondiale.