GTR, filiale du français COLAS, va réaménager la principale artère de Dakhla pour 282 millions de dirhams

Le boulevard Al Oualae (Allégeance) est l’artère qui traverse la ville de Dakhla de bout en bout. Sa mise à niveau et son élargissement viennent d’être confiés à la société Grands travaux routiers (GTR), filiale du groupe français COLAS.

GTR a remporté le marché lancé par Dakhla Aménagement et développement, une société de développement local (SDL) qui supervise ce chantier. La filiale marocaine du groupe français va empocher un peu plus de 282 millions de dirhams ayant été déclarée société la moins disante. Au coude à coude avec VIAS, cette dernière société a mis la barre un peu plus haut en faisant une offre à 300 millions de dirhams.

Le 10 octobre 2024, GTR avait raflé un gros marché de l’Office national des chemins de fer (ONCF) en emportant le cinquième lot des travaux de génie civil de la ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech. GTR avait soumis l’offre la moins-disante avec 2,21 milliards de dirhams.