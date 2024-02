Impériales 2024: «Dream Africa, Meet Morocco», le sacre de la RAM 

Le rideau vient de tomber sur l’édition 2024 des Impériales qui récompensent les meilleures campagnes publicitaires. Pour cette dernière édition, Royal Air Maroc a été primée pour sa campagne «Dream Africa, Meet Morocco».

En place depuis 2023, cette campagne, qui couvre 28 pays, célèbre avec fierté l’identité marocaine et africaine, selon un communiqué diffusé par le transporteur aérien national.

Cette consécration atteste de l’efficacité de la stratégie déployée par Royal Air Maroc à travers ses divers canaux de communication visant un large éventail de publics, soit plusieurs millions de personnes à travers l’Afrique et dans le reste du monde.

L’attribution de ce prix lors de la 7ème édition du meeting annuel «Les Impériales» est un témoignage de l’impact de la campagne «Dream Africa, Meet Morocco».

L’événement, qui s’est tenu du 12 au 16 février à Casablanca, a été une plateforme idéale pour les professionnels de divers secteurs pour discuter des tendances actuelles, partager des idées et forger des partenariats, explique RAM qui conclut que la cérémonie de clôture, marquée par la remise de plusieurs prix, a souligné l’importance de l’innovation et de la créativité dans le domaine de la communication et du marketing au Maroc.