Inédit. Igal Fedida artiste-peintre israélien d’origine marocaine expose pour la première fois à Casablanca

L’artiste israélien d’origine marocaine Igal Fedida a inauguré sa première exposition au Maroc à Casablanca le mois dernier, marquant un événement important pour les relations culturelles entre les deux pays.

Cette première exposition a été inaugurée par Alona Fisher-Kamm, responsable du bureau de liaison israélien au Maroc.

Fedida, qui vit actuellement aux États-Unis, incorpore des matériaux et des techniques inspirés de son passé d’entrepreneur en bâtiment dans ses peintures abstraites. Fedida a deux ateliers, un à Zichron Ya’akov et un en Floride où il vit actuellement et où il a commencé sa carrière d’artiste après de nombreuses années en tant qu’entrepreneur en bâtiment prospère.

Sa peinture est imprégnée de sa culture judéo-marocaine et de sa recherche de la vérité spirituelle universelle. Les organisateurs espèrent que cette exposition inaugurera de nouveaux échanges culturels entre Israël et le Maroc.