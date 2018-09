Insolite: l’armée marocaine achète des biberons et des tétines !

L’Administration de la Défense nationale vient de lancer un appel d’offres pour l’acquisition de lots de biberons et de tétines pour le compte de l’Etat-Major des FAR (Zone Sud).

Pour cet achat assez insolite, l’armée marocaine a réservé un budget de 190.000 dirhams.

Renseignement pris, ce genre d’acquisitions n’a rien d’étrange.

« Ce genre de consommables est destiné aux services de santé de l’armée dans la région du Sud et dédiés à la petite enfance, mais aussi aux populations dans le cadre des opérations humanitaires des FAR », explique un officier des FAR à la retraite.