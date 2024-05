Insolite. Maroc: le ministère de la Santé réserve 120 nuitées, en pension complète, à Agadir pour des Chinois

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, que dirige Khalid Aït Taleb, vole au secours du tourisme à Agadir, l’une des principales destinations touristiques du Maroc.

En début de semaine, ce département, via sa délégation préfectorale dans la capitale du Souss, a annoncé l’émission d’un bon de commande pour la réservation de 120 nuitées en chambre single et en pension complète dans un hôtel de quatre étoiles et plus.

Il y est précisé que ces nuitées seront réservées aux membres d’une équipe médicale chinoise qui va se déplacer, dans les prochains mois, dans le cadre de la coopération Maroc-Chine dans le domaine de la santé.

Ladite délégation émet aussi la condition que l’hôtel choisi devra être situé dans un périmètre proche de son siège situé à la Rue Imam El Jazouli dans le Quartier Talborjt.

Si on n’a aucune indication sur ce que ces 120 nuitées en pension complète vont coûter, il est toutefois facile d’imaginer le prix. Quant à la restauration des invités chinois, on souhaite bon courage aux chefs cuisiniers!