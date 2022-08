Insolite. Timsah Farm, une société qui va produire du cuir de crocodiles au Maroc

Il ne s’agit absolument pas d’une blague et des documents déposés au greffe du tribunal de commerce d’Agadir en témoignent. Une société a été créée récemment dans la capitale du Souss par trois associés avec une seule activité: produire du cuir de crocodiles!

Timsah Farm, nom de ladite société, est adossée à une autre entité nouvellement mise en place et appartenant aux mêmes investisseurs. Elle s’appelle Croco Loco et il s’agit d’un zoo et d’un croco parc.

On ne sait pas si la loi marocaine permet l’abattage de crocodiles pour les besoins de l’industrie ou de l’artisanat, mais le fait est là. Rappelons qu’Agadir abrite déjà un croco parc qui fait le bonheur des habitants et des touristes. Mais aussi des crocodiles parce que personne ne pense ou ne projette de leur faire la peau.