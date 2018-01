Investissements au Maroc : la part du lion pour le Sahara occidental

Réunie ce mercredi sous la présidence du premier ministre Saâd Eddine El Othmani, la Commission nationale des investissements a approuvé 48 projets de conventions et d’avenants à des conventions d’investissements pour une valeur de plus de 32 milliards de dirhams.

Selon des sources gouvernementales, plus de la moitié de ces investissements iront au Sahara occidental et plus exactement à la région Laâyoune-Sakia El Hamra, qui englobe le chef-lieu des régions sahariennes du Maroc avec 17,18 milliards de dirhams. Soit loin devant la région Casablanca-Settat (5,14 milliards DH) et Rabat-Salé-Kénitra (4,69 milliards DH).

Signalons aussi que la majorité des investissements validés aujourd’hui par cette commission proviennent des opérateurs nationaux à raison de 85%, soit 27,83 milliards de dirhams.