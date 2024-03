Israël déconseille à ses ressortissants de se rendre dans quatre pays dont le Maroc pour les fêtes de Pâques

Le Conseil de la sécurité nationale israélien (NSC) vient de déconseiller aux ressortissants de l’Etat hébreu de se rendre dans quatre pays, dont le Maroc, lors des fêtes de pâques qui vont se dérouler sur une bonne partie du mois d’avril.

En plus du Maroc, sont concernés la Turquie, l’Égypte et la Jordanie et le NSC justifie sa mise en garde par les risques de sécurité pour les ressortissants israéliens dans ces pays à cause des retombées de la guerre menée par Tsahal à Gaza et la colère qui gronde dans l’opinion publique des pays arabes.

Selon le NSC, il y a des risques que des organisations terroristes s’en prennent, lors des fêtes, aux ressortissants israéliens en particulier et aux juifs en général, y compris aux Etats-Unis et en Europe. Des risques qualifiés de plus hauts qu’il y a cinq mois quand Israël a commencé son offensive contre Gaza en riposte au carnage du Hamas du 7 octobre dans plusieurs localités israéliennes.

Si les chrétiens fêtent Pâques le 31 mars, il n’en est pas de même pour les personnes de confession juive dont ces célébrations changent au gré des années. Pour 2014, les Pâques juives s’étalent entre le 5 et le 13 avril en Israël et entre le 5 et le 14 avril pour les juifs du reste du monde.