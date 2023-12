En se spoilant elle-même à travers 3 longs articles sur son site info, la première chaîne de la télévision publique belge francophone RTBF a démontré que son émission d’enquête Investigation prévue pour le 6 décembre à 20 h20 et consacrée à une imaginaire Belgique sous influence marocaine était une énième mièvrerie journalistique.

D’après les articles de la RTBF, l’enquête fait des révélations imaginaires sur « des intimidations et des menaces de retombées électorales » sur certains élus belges qui critiquent le Maroc. Une assertion des « enquêteurs » qui ne démontrent pas par quels rouages, Rabat qui se trouve de 3 milles kilomètres de Bruxelles peut-elle jouer un rôle déterminant dans les élections belges.

Acheter le Royaume de Belgique pour 620 euros

La cellule Investigation de la RTBF charge la diplomatie marocaine et l’ambassadeur du royaume en Belgique en les accusant de défendre activement et avec ferveur les intérêts du pays qu’ils représentent. Ce que les chancelleries de pays comme la France, Israël, la Chine et bien d’autres pays font chaque jour est présenté, concernant le Maroc comme étant de « l’intrusion » dans les affaires internes belges.

Se basant sur des documents « open sources » publiés normalement, les fins limiers de la RTBF s’emmêlent lamentablement les pinceaux en confondant ou en voulant sciemment confondre des actions diplomatiques légales et des « opérations occultes » tout simplement inexistantes. A certains députés belges, la RTBF reproche d’être convaincus par les thèses du Maroc au dépens des postions du Polisario. Pis encore. Au Comité belge de soutien au plan marocain d’autonomie du Sahara COBESA, la télévision publique belge oppose le fait d’avoir ôter le mot « occidental »… En l’additionnant peut-être que la COBESA serait retiré de la liste « complot marocain» de la RTBF.

D’ailleurs, l’enquête accuse l’ambassade du Maroc d’avoir payé la location de la salle où une activité conjointe a eu lieu. Selon la télévision belge, les 620 euros sont la preuve irréfutable que le Royaume du Maroc met main basse sur le Royaume de Belgique.

Un Alexis Deswaef dans les habits de Gaston Lagaffe

Et pour étayer son scénario d’un «plan machiavélique» marocain pour influencer Bruxelles, la RTBF appelle un témoin à la barre en la personne de l’avocat Alexis Deswaef, ancien président de la ligue des droits humains. Il témoigne qu’après l’une de ses prises de position sur le dossier du Sahara occidental, l’ambassadeur l’avait appelé pour lui présenter les arguments marocains.

Alexis Deswaef lance alors un vrai scoop les méthodes musclées marocaines. L’ambassadeur du royaume qui était venu le voir dans son bureau « était poli, mais très ferme, très donneur de leçon ». « C’était une forme de pression », conclut le témoin Alexis Deswaef. Dans le récit de la télévision publique belge, un diplomate qui poliment et fermement fait son travail de défendre les thèses de son pays est partie-prenante d’une stratégie marocaine soi-disant « malveillante ».

Et le témoin à charge appelé à la barre médiatique par la RTBF ne s’arrête pas en sin bon chemin. Alexis Deswaef raconte : « j’ai été invité à l’ambassade (du Maroc). L’ambassadeur m’a rappelé l’histoire de la marocanité du Sahara occidental. C’était clairement une manière de m’intimider. En parler publiquement pourrait m’empêcher de voyager au Maroc, dans le cadre de mon travail ». Des élucubrations dignes d’un très mauvais roman d’espionnage et pourtant mis en exergue par les pieds nickelés belges de l’investigation.

L’Investigation de la télévision belge révèle avec fracas que l’association nommée « Les amis du Maroc » organise des colloques et des conférences qui mettent en avant les avancées du royaume. Voyons, l’association Les amis du Maroc auraient dû clouer le royaume au pilori pour trouver grâce aux yeux de la RTBF.

Le Maroc pris en flagrant délit de défendre…Le Maroc

L’enquête de cette dernière semble avoir pris Rabat en flagrant délit en soulignant que lors de ces conférences et colloques « les thèmes semblent choisis avec soin, tout comme les invités. Hommes et femmes politiques, diplomates, avocats, chefs d’entreprise, patrons de médias. Ces évènements prennent place dans des lieux prestigieux : l’hôtel de Ville de Bruxelles, le Palais des académies ou le très sélect Cercle Gaulois ». Les enquêteurs auraient peut-être préféré des raouts mal fréquentés dans des parcs mal famés ou des raves party au Rogier Open Air.

Mais cerise sur le gâteau. Pour la RTBF l’association « Les Amis du Maroc », en organisant des évènements mondains et en diffusant une image flatteuse du pays du roi Mohamed VI, parmi les élites belges, notamment politiques se comporte comme une sorte d’outil de communication soutenu par l’Ambassade du Maroc. Pour les journalistes-enquêteurs de la télévision belge « tout est légal et semble correspondre aux missions classiques d’une ambassade ». Tout ça pour reprocher à la diplomatie marocaine de bien faire son travail de diplomatie.