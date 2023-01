La diatribe de Xavier Driencourt contre le régime de Tebboune a provoqué une réunion de crise à Alger

La longue diatribe de l’ancien ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt, publiée le 8 janvier dernier, a semé la panique à Alger en provoquant une réunion de crise au Palais présidentiel d’El-Mouradia. L’ancien ambassadeur français a prophétisé clairement l’effondrement de l’Algérie de Tebboune. Il a même ouvertement déconseillé tout soutien au probable 2e mandat de Tebboune. Il a été établi, par ailleurs, un bilan catastrophique de l’actuelle gouvernance du pays. A Alger, les propos et analyses de Driencourt ont nourri de très profondes inquiétudes dans l’entourage de Tebboune.

Les conseillers du Président algérien ont compris qu’un lobby anti-Tebboune s’est constitué en France. Un lobby très influent car Xavier Driencourt dispose de relais encore très puissants au sein de la diplomatie française. Ce lobby vise clairement à dissuader Emmanuel Macron de donner son quitus pour le 2e mandat d’Abdelmadjid Tebboune. Driencourt ne serait ainsi que le porte-parole de ce nouveau lobby anti-pouvoir algérien qui passe à l’action pour empêcher un alignement jugé dangereux pour les intérêts français sur l’agenda du régime algérien.

Les conseillers du Président algérien ont bien noté le danger des actions de ce lobby qui pourrait saboter le rapprochement de Tebboune avec Macron. Si ce dernier « lâche » son interlocuteur algérien, le projet du 2e mandat sera dans une posture très compliquée car Paris est en ce moment la seule porte ouverte du régime algérien en Occident. Étroitement surveillé et continuellement mis sous pression par les Etats-Unis, ignoré par la Chine, méprisé par plusieurs importantes monarchies du Golfe, le régime algérien n’a qu’une seule « roue de secours » sur le plan géopolitique et il s’agit de l’Elysée. En 2023, une importante visite d’Etat de Tebboune à Paris est prévue. Mais avec la montée en puissance des contestations contre le règle de Tebboune au sein de l’entourage de Macron, cette visite risque d’être tout bonnement compromise. C’est pour cette raison qu’une réunion de crise s’est tenue à Alger pour identifier des solutions à tous les scénarios possibles et probables dans les très complexes relations algéro-françaises.