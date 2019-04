Les services de renseignements marocains viennent de déjouer un attentat qui était en préparation dans la ville de Séville, rapporte ce mercredi 17 avril la presse espagnole. Selon plusieurs sources concordantes, un présumé djihadiste répondant au nom de Zouhair E.B a été appréhendé au Maroc « il y a quelques jours ». Une perquisition a déjà eu lieu dans la maison de ses parents dans le quartier « Su Eminencia » à Séville.

D’après des voisins de présumé djihadiste, celui-ci est arrivé dans la capitale andalouse avec des membres de sa famille il y a un peu plus d’un an et demi. Et jusqu’à présent, ils n’avaient posé aucun problème. Les sources proches de l’enquête soulignent qu’il n’est pas prévu d’autres arrestations ou perquisitions à Séville. Zouhair qui est le cadet de quatre enfants, poursuivait ses études dans l’Université de la ville.

Ce coup de filet démontre l’efficacité de la coordination entre les services de renseignements marocains et leurs homologues espagnols en matière de lutte contre le terrorisme.