La forte hausse des exportations marocaines de tomates vers l’Europe et les nouvelles exploitations au Sahara inquiètent les producteurs espagnols

L’augmentation permanente des importations de tomates en provenance du Maroc constitue aujourd’hui un vrai défi pour la production de tomates de l’Union Européenne, notamment pour la production espagnole.

Les exportations marocaines de tomates, qui bénéficiaient initialement d’un quota préférentiel de 285 000 tonnes par an, sont passées de 365 695 tonnes en 2013 à 557 225 tonnes en 2022. Un chiffre qui atteint 701 541 tonnes lorsqu’on comptabilise le Royaume-Uni.

La perte de compétitivité de la production européenne de tomates s’observe plus clairement sur le marché britannique. Ainsi, au cours de la même période, les exportations de tomates espagnoles vers le Royaume-Uni sont passées de 143 182 tonnes à 70 780 tonnes, selon les données de la Division des statistiques des Nations Unies (ONU).

D’ailleurs, le Maroc a dépassé l’Espagne pour la première fois en 2022 en volume de tonnes vendues de ce fruit sur les marchés européens, et la situation ne va certainement pas s’inverser. Et pour cause.

De nouvelles grandes plantations dédiées à la production de la tomate vont être pleinement opérationnelles dans la région de Dakhla au Sahara à partir de 2023. De grands producteurs marocains de tomates comme Rosaflor, Soprofel, Azura et Les Domaines Agricoles ont déjà commencé leurs activité dans la région.