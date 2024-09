La multinationale américaine FedEx a l’intention de licencier 96 employés en Espagne et de transférer une partie du travail au Maroc

La multinationale de transport et de logistique compte supprimer des postes d’emploi en Espagne, ce qui s’accompagnera de délocalisations et de sous-traitance dans des pays où la main d’œuvre est moins chère. La multinationale FedEx, le géant américain du transport et de la logistique, a l’intention de licencier 96 travailleurs en Espagne, notamment dans les domaines du service client, de la vente et des nouvelles technologies.

En juin, la société mère américaine de FedEx a annoncé son intention de réduire les effectifs des équipes commerciales et administratives de FedEx en Europe avec des suppresions « entre 1.700 et 2.000 personnes », indique un communiqué la multinationale.

FedEx prévoit la délocalisation et la sous-traitance d’emplois dans des pays «avec une main-d’œuvre moins chère et moins de droits» comme Le Maroc, la Turquie ou la Pologne.

Il y a quelques jours, FedEx a entamé une procédure de licenciement collectif (ERE) en Espagne, où elle emploie environ 1 500 personnes, ce qui s’est concrétisé par son intention de mettre fin à ces 96 contrats de travail. Il y a des personnes concernées à « Madrid, Barcelone (Zona Franca), Bilbao, Vitoria, Saragosse, Séville, Valence, Málaga et Cadix », expliquent des sources syndicales espagnols.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 88 milliards de dollars dans le monde, le géant FedEx présente des bénéfices considérables, bien qu’en baisse.