La multinationale américaine Uber promet de verser une aide de 250 milles euros aux victimes du séisme d’Al Haouz au Maroc

Après le séisme meurtrier d’Al Haouz survenu le 8 septembre dans la soirée qui a dévasté plusieurs villages du haut Atlas et occasionné des milliers de victimes dont des milliers de familles sans maison et sans abris, la multinationale américaine de mise en contact d’utilisateurs et principalement de voiture de transport avec chauffeur (VTC), Uber a décidé de voler au secours du Maroc.

Dans un communiqué publié à Paris, Uber s’engage à mobiliser ses équipes et sa technologie pour aider les victimes de ce séisme dans précédent au Maroc.

Uber s’engage également à verser un don de 250 000€ pour venir en aide aux personnes résidant au Maroc touchées par cette tragédie. La multinationale américaine dit également travailler sur d’autres initiatives pour continuer à soutenir les efforts des secours.