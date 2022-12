La pêche maritime rapporte au Maroc 2,6 milliards de dollars chaque année  

La pêche maritime, sur les deux façades atlantique et méditerranéenne, rapporte au Maroc près de 2,6 milliards de dollars chaque année à l’export, soit quelque 23,4 milliards de dirhams. C’est ce qui ressort d’un rapport publié, ce mercredi 7 décembre 2022, par la FAO.

Dans ces revenus, la côte marocaine sur la Méditerranée participe à hauteur de 536 millions de dirhams alors que le plus gros des captures provient des côtes atlantiques. Et la balance commerciale dans ce sens est très favorable au Royaume puisque ses exportations dépassent de plus de 80% ses importations en produits de la mer.

L’organisation onusienne revient également, et par la même occasion sur l’état de la flotte de pêche maritime qui est composée de près de 3.200 bâtiments toutes catégories confondues. Cette même flotte est relativement jeune puisque la moyenne d’âge des bateaux est de 16 ans.

Dans son rapport, la FAO a salué les efforts du Maroc pour la préservation des ressources halieutiques et contre leur surexploitation.