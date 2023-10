La police marocaine (DGSN) va acheter pour près de 50 millions de dirhams de munitions en 3 ans

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) prévoit d’acheter des munitions pour près de 50 millions de dirhams pour la période 2024-2026. C’est ce qui ressort de documents officiels consultés par Maghreb-Intelligence.

Selon des experts en sécurité, ces munitions sont utilisées lors des interventions de la police en cas de force majeure, mais une grande partie l’est pour les entraînements.

La nouveauté pour la police marocaine est l’usage, depuis une année, du système Bolawrap qui permet de neutraliser des individus dangereux sans recours aux armes à feu. Ce mécanisme consiste en une cordelette en kevlar qui entrave les mouvements d’un individu le temps qu’un policier lui passe les menottes.

Et justement, après une phase d’expérimentation de ce mécanisme, la police marocaine va y investir davantage dans les années à venir en y consacrant chaque année plus de 26 millions de dirhams entre 2024 et 2026.

Du reste, et pour la même période, la DGSN va acquérir du matériel spécial d’armement, de prévention, de sécurité et d’intervention et cela coûtera plus de 170 millions de dirhams chaque année d’ici 2026. À cela, s’ajoute l’achat de véhicules à raison de 112 millions de dirhams par année.