La prestigieuse marque de voiture de luxe italienne Ferrari tombe sous le charme du royaume du Maroc

80 voitures Ferrari ont traversé le cœur du Maroc dans une longue ballade de mille kilomètres. Une opération pleinement réussie qui a réuni les collectionneurs et les meilleurs clients de la marque Ferrari qui ont afflué au royaume du monde entier.

La maison du Cheval cabré a choisi la ville de Marrakech et les routes de l’Atlas pour son événement annuel Cavalcade 2023. Les participants ont arpenté les routes depuis la ville ocre vers Essaouira, Ouarzazate et la mythique Kasbah des Ait Benhaddou, classée au patrimoine de l’UNESCO.

Ainsi, des modèles uniques comme la Daytona SP3, pour la première fois au centre d’un événement similaire, la Monza SP1 et SP2, La Ferrari et La Ferrari Aperta, le F50 et le 812 Competizione et le P540 Superfast Aperta unique ont défilé dans sur les routes de Haut Atlas comme dans les ruelles des villages. Une opération de charme qui a pleinement profité au tourisme marocain.