La production du Maroc des voitures Dacia dépasse celle de la Roumanie, berceau de marque

L’industrie automobile marocaine continue d’enchaîner les prouesses. Les deux usines automobiles, de Tanger et de Casablanca, appartenant au groupe Renault au Maroc ont produit en 2022 plus de voitures de la marque Dacia que l’usine principale de Dacia située en Roumanie.

Les usines marocaines de la Somaca et de Tanger ont ainsi produit 350 000 véhicules contre seulement 314 000 pour l’usine de Mioveni située ne Roumanie. Cette tendance à déjà été constatée en 2021.

Cela dit, si en termes de nombre le Maroc bat la Roumanie, les modèles produits à Mioveni ont tendance à avoir plus à valeur ajoutée. Au Maroc, seuls les modèles Sandero, Logan et Lodgy et Dokker sont actuellement assemblés, alors que l’usine roumaine produit les Duster, Sandero Stepway et Logan et le Jogger Hybrid.