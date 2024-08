La raison pour laquelle deux montgolfières en provenance du Maroc ont survolé l’espace aérien des îles Canaries

Les amateurs de surveillance du trafic aérien ont été surpris ce week-end lorsqu’ils ont découvert deux montgolfières en provenance du Maroc qui survolaient l’espace aérien des îles Canaries.

Grâce au site de suivi Flightradar24, vous pouvez voir comment deux ballons ont survolé la zone pendant plusieurs jours du 8 au 11 août sous la supervision du Centre de contrôle du trafic aérien des Canaries, situé sur l’île de Grande Canarie.

Même si beaucoup ont rapidement spéculé qu’il pourrait s’agir de ballons espions – le fabricant lui-même affirme qu’ils sont utilisés à des fins de « surveillance » et de « renseignement » -, d’autres se sont inquiétés de la manière dont ils pourraient affecter le trafic aérien de l’archipel espagnol, d’après le récit de Les contrôleurs aériens ont souhaité envoyer deux messages de calme.

D’une part, ils ont expliqué que ces ballons volent à des altitudes supérieures à celles des vols commerciaux et n’affectent donc pas les opérations. Les ballons volent au-dessus de 50 000 pieds (15 240 mètres), tandis que les avions commerciaux volent entre 35 000 et 40 000 pieds (10 668 et 12 192 mètres). De même, ils ont souligné que bien qu’ils aient été lancés depuis le Maroc, « ils sont nord-américains et réalisent une étude de la stratosphère, coordonnée et communiquée avec les autorités aéronautiques espagnoles ».

La zone sous la supervision du Centre de contrôle du trafic aérien des Canaries, en charge de la plus grande région de toute l’Espagne, avec 1 370 000 kilomètres carrés.