L’agriculture et la pêche marocaines en mission de charme aux Emirats, au Qatar et en Arabie saoudite

Les secteurs des fruits et légumes, de la pêche maritime et de l’agroalimentaire marocains préparent une grande opération de prospection au Moyen-Orient et plus exactement aux Emirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite, selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence.

Cette opération, sous forme d’une mission B to B, est coordonnée par l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE) qui vient de signer un prestataire pour l’organisation, l’accompagnement et l’animation de cette mission en date du 27 juin courant.

Finalement, le marché a été remporté par l’agence casablancaise Aspen Com qui sera payée 2.6 millions de dirhams alors que les estimations initiales étaient de l’ordre de 2.3 millions DH.

Aspen Com, qu’on dit proche du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a déjà remporté un marché similaire avec l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) pour un raid trip qui a coûté à ce nouvel établissement 2.470.000 dirhams.

