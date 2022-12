L’américain L3Harris Technologies va équiper les F-16 marocains de munitions intelligentes

C’est une autre innovation américaine qui va renforcer la force de frappe des F-16 des Forces Royales Air du Maroc. Ce leader mondial de l’innovation en matière d’armement vient de remporter un contrat initial de 26 millions de dollars pour fournir un système de largage de bombes intelligentes aux forces aériennes de trois pays: le Maroc, la Jordanie et le Bahreïn.

Ce système de largage baptisé (BRU)-57/A permet aux F-16 deux bombes intelligentes sur chaque chaque au lieu d’une, doublant ainsi la capacité de munitions. Selon le groupe américain, l’ajout de deux munitions intelligentes sur chaque F-16 signifie que les armées concernées peuvent réduire le nombre d’avions en mission de frappe et fournir plus de temps en station avec moins de retours à la base pour le réarmement. Le contrat de livraison est à durée indéterminée et de quantité indéterminée avec un lot initial de 105 systèmes de largage.

L3Harris Technologies est un innovateur mondial dans les technologies de l’aérospatiale et de la défense. Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 18 milliards de dollars et emploie 48.000 personnes au service avec de clients dans plus de 100 pays.