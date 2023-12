L’ancien président français Nicolas Sarkozy invité à Rabat par le Conseil du Développement et de la Solidarité CDS

C’est à l’hôtel Tour Hassan de Rabat, propriété de Mohamed Benamour par ailleurs président du think thank Conseil du Développement et de la Solidarité CDS, que l’ancien président français Nicolas Sarokozy devrait engager le débat le mercredi 13 décembre autour de son dernier livre « Le Temps des Combats », paru aux éditions Fayard.

Sarkozy, un habitué du Maroc où il compte plusieurs amis, aura l’occasion de livrer son diagnostic sur l’état du monde, des relations maroco-françaises et plus globalement les relations entre le Maghreb et l’Europe. Les dernières prises de postions de Nicolas Sarkozy concernant les pays d’Afrique du Nord ont fortement gêné l’Elysée.

D’après, les dirigeants du CDS, cette rencontre verra la présence d’acteurs du secteur public, d’opérateurs économiques privés, d’universitaires et de jeunes étudiants.