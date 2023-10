L’application interactive Taxi Sahbi d’iTechia refaçonne le transport en taxi au Maroc

La tablette Taxi Sahbi (Taxi Friend), innovation technologique remarquable, est en train de redéfinir les habitudes de transport des Marocains et de changer la manière dont les passagers et les conducteurs de taxi interagissent.

Cette innovation est le fruit du travail d’iTechia, une entreprise pionnière dans le domaine des solutions technologiques pour le transport.

La tablette Taxi Sahbi est un écran multimédia interactif installé directement dans les taxis marocains. Elle a été conçue pour offrir aux chauffeurs de taxi un large éventail de services essentiels, tels que les appels téléphoniques, les applications GPS, les applications liées aux portefeuilles électroniques et les tickets de courses. Cette tablette ne se limite pas à améliorer l’efficacité du service, elle ouvre également de nouvelles opportunités pour les annonceurs, qui peuvent désormais toucher une audience captive lors des trajets.

Actuellement, 800 taxis à Casablanca et à Rabat sont déjà équipés de la tablette Taxi Sahbi, et il est prévu d’étendre cette initiative à plusieurs villes du Maroc et même à d’autres pays du continent africains. Cette technologie promet de moderniser l’ensemble du secteur des taxis au Maroc, améliorant ainsi la qualité des services offerts aux passagers.