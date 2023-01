Laprophan, pionnière de l’industrie pharmaceutique marocaine, prend le lead sur l’efficacité énergétique

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) et Laprophan ont conclu une convention de partenariat dans le domaine de l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable décentralisée qui a pour objet la promotion de l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que le renforcement de capacité et la sensibilisation.

Lors de son allocution, Saïd Mouline, DG de l’AMEE, s’est réjouit de cette convention avec Laprophan “leader dans le secteur pharmaceutique” et qui servira d’exemple pour tout le secteur”.

Pour sa part, Farid Bennis, président de Laprophan, a déclaré “ Laprophan ambitionne d’accélérer les efforts de réduction de son impact environnemental et de développer une feuille de route pour réduire de manière significative ses émissions de carbone par le biais de l’innovation et des nouvelles technologies, mais aussi la recherche de l’efficacité énergétique et le recours accru aux énergies renouvelables.”