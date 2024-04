L’armée marocaine va acheter de la viande bovine congelée pour ses troupes au Sahara pour près de 19 millions de dollars

Le commandement Sud des Forces armées royales (FAR) a lancé un appel d’offres international pour acheter 4.500 tonnes de viande bovine congelée, apprend Maghreb-Intelligence de sources fiables. Ce marché, selon les estimations des FAR, devrait coûter quelque 18,9 millions de dollars US, soit presque le même montant que les années précédentes.

Pour ce grand marché des FAR, seuls des opérateurs issus des pays disposant de certificats sanitaires validés de commun accord avec le Maroc pourront postuler.

Chaque année, en plus de la viande bovine congelée, les FAR ont pour habitude d’acquérir également des viandes ovine et caméline congelées pour les troupes déployées au Sahara. Généralement, le montant global de ces trois marchés (viande bovine, ovine et caméline) avoisine les 33 millions de dollars US.

Ces denrées alimentaires, comme pour les aliments en conserve, le thé, le café ou encore le fromage à tartiner, bénéficient aussi aux populations avoisinantes situées près des bases des FAR et ce dans le cadre d’opérations humanitaires en vigueur chez l’armée marocaine depuis des décennies.