L’armée marocaine veut remplacer ses anciens véhicules d’infanterie Ratel, AMX-10P, VAB VCI par les Mowag Piranha suisses

Entre le Maroc et la Suisse, il y a peu de coopération militaire voire peu d’achat de matériel de la part de l’armée marocaine. A l’exception de l’acquisition, en 2005, de 40 anciens canons d’artillerie M109 suisses par le Maroc, vraisemblablement payés par les Émirats arabes unis, et l’utilisation par les forces spéciales de la Marine royale marocaine de la mitraillette Brügger & Thomet MP9, conçue et fabriquée en Suisse.

Rabat qui s’est lancé depuis des années dans la modernisation de ses forces armées, notamment en raison des tensions persistantes avec l’Algérie serait intéressée par le véhicule suisse de combat d’infanterie (IFV) Mowag Piranha.

Les FAR ont bel et bien besoin d’un équipement de nouvelle génération, qui pourrait bien être le Piranha, probablement construit sous licence en cas d’accord. Le Piranha V se déclinant en trois variantes – IFV avec canon de 30 mm, antichar avec lance-missile et artillerie avec canon de 120 mm – une seule famille de plates-formes permettrait de répondre aux différents besoins de l’armée marocaine.

Un tel véhicule pourrait remplacer adéquatement les IFV, vieux de plusieurs décennies, actuellement en fonction dans les forces terrestres marocaines et qui comprennent un mélange de Ratel sud-africain, d’AMX-10P et de VAB VCI français ou encore de YPR-765 néerlandais.