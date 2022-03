Le célèbre cabinet d’avocats Al Tamimi and company s’installe à Casablanca

Le cabinet d’avocats Al Tamimi and company, leader dans son domaine dans la région MENA, s’installe à Casablanca. Ses associés ont annoncé qu’ils allaient ouvrir dans la Métropole marocaine le 1er avril 2022, portant ainsi le nombre de leurs bureaux dans cette région à 17 et dans 10 pays.

Pour son installation à Casablanca, Al Tamimi and company s’est associé au cabinet Roudane & Partners que dirige Nesrine Roudane. Al Tamimi and company, en s’installant au Maroc, compte en faire un hub régional pour partir à la conquête d’autres marchés et surtout en Afrique subsaharienne.