Le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch attendu à Riyad pour le Sommet Chine-pays arabes

Une fin de semaine assez chargée pour le chef du gouvernement marocain. Aziz Akhannouch, après un conseil de gouvernement ce jeudi 8 décembre 2022, devra s’envoler pour l’Arabie Saoudite pour représenter le Maroc au tout premier Sommet Chine-Pays arabes, apprend-on auprès de son entourage.

Premier sommet du genre, ce sommet se tient sous la présidence du Roi Salmane et du président chinois XI Jinping qui se trouve à Riad depuis le mercredi soir.

En présence d’une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement arabes, ce sommet devra ouvrir la voie à une nouvelle ère dans la coopération entre les pays arabes et Pékin et dans tous les domaines. Des chefs d’Etat sont également déjà en place comme le président tunisien et le président mauritanien.

Aziz Akhannouch devra être de retour au Maroc avant le lundi 12 décembre, date à laquelle il devra assister à une séance de questions orales au Parlement consacrées aux politiques générales du gouvernement et qui sera axée sur la thématique de l’eau.