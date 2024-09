Le constructeur américain Oshkosh va fabriquer des tracteurs HET A1 pour les Forces armées royales marocaines

Oshkosh Defence, LLC, une entreprise d’Oshkosh Corporation (NYSE : OSK), a annoncé aujourd’hui avoir reçu une commande de vente commerciale directe (DCS) pour fournir des tracteurs Heavy Equipment Transporter (HET) A1 et des remorques 635NL à Optimum Vehicle Logistics, LLC (Milwaukee, WI). Les systèmes HET A1 seront déployés auprès des Forces armées royales marocaines.

Le tracteur HET A1 assure le transport en ligne, le transport local et l’évacuation pour maintenance des équipements critiques les plus lourds, notamment les chars, les véhicules blindés et les véhicules de dépannage.

« Nous sommes heureux de travailler avec Optimum Vehicle Logistics, notre distributeur exclusif au Royaume du Maroc, pour fournir au Royaume des véhicules tactiques lourds supplémentaires à roues afin de soutenir ses efforts de modernisation du M1 Abrams », a déclaré Pat Williams, directeur des programmes d’Oshkosh Defence. « Ce prix renforce notre engagement à collaborer avec nos partenaires internationaux pour renforcer leurs capacités et améliorer l’interopérabilité. »