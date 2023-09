Le fonds souverain marocain Ithmar Capital réunit le forum des fonds souverains internationaux en conclave à Madrid

Obaid Amrane, à la tête du fonds souverain marocain Ithmar Capital, a présidé hier dans la capitale espagnole le 15eme sommet annuel des fonds souverains sous le thème « Investir dans la transition », et ce en présence de Nadia Calviño, Première Vice-Présidente du Gouvernement Espagnol et Ministre de l’Économie et de la Transformation Numérique du gouvernement espagnol.

Une rencontre haut sommet organisée sous l’égide de l’International Forum of Sovereign Wealth Funds, que Obaid Amrane préside depuis une année maintenant, et en partenariat avec le très stratégique fonds espagnol Cofides. Les deux fonds souverains avaient d’ailleurs scellés une alliance lors de la dernière RHN Maroc – Espagne tenu en février dernier à Rabat.