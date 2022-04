Le Français Alstom Cabliance choisit l’université marocaine Al Akhawayn pour un partenariat stratégique

Alstom Cabliance, spécialiste français du transport ferroviaire, a signé avec l’université Al Akhawayn d’Ifrane un partenariat stratégique portant notamment sur la formation par l’immersion alternée en entreprise.

L’accord conclu entre les deux parties est fondé sur le renforcement de la collaboration et le transfert du savoir-faire et des compétences entre AUI et Alstom. Cette coopération porte également sur un programme innovant « coopératif » (Co-op) de formation alternée entre l’enseignement à l’Université et le travail en entreprise, à travers lequel Alstom accueille des étudiants d’Al Akhawayn pour une alternance pluriannuelle entre études et travail.

Elle concerne aussi une formation spécialisée, dispensées par les professeurs AUI aux cadres d’Alstom et des projets de recherche encadrés par des professeurs de la Business School d’AUI et des dirigeants d’Alstom.