Le gouvernement espagnol annonce l’ouverture d’un Institut Cervantes dans la ville de Laâyoune

L’annonce de l’ouverture d’un Institut Cervantes à Laâyoune intervient quelques heures avant la réunion de haut niveau (RAN) entre le Maroc et l’Espagne, qui débutera ce mercredi à Rabat.

Selon des sources gouvernementales espagnoles, Le ministre de la Culture Miquel Iceta, dont dépend l’Institut Cervantes, actuellement présidé par le poète Luis García Montero, a participé au sommet bilatéral entre les deux pays. Déjà au mois de mai dernier, García Montero avait affiché son intention d’étendre le siège de Cervantes aux villes du Sahara.

Le gouvernement espagnol voudrait accompagner l’expansion que connaissent la langue et la culture espagnoles dans le royaume du Maroc. L’Institut Cervantes dispose, à date d’aujourd’hui, de six sièges dans les villes marocaines et compte également d’autres représentations dédiées exclusivement à l’apprentissage à la langue espagnole.