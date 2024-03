Le groupe espagnol de mode Inditex réduit sa dépendance vis-à-vis de la Chine en faveur du Maroc

Le groupe espagnol de grande distribution Inditex de mode propriétaire des marques Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear et Stradivarius diversifie de plus en plus son sourcing à distance.

Sur l’ensemble des fournisseurs du groupe, le schéma reste stable d’une année sur l’autre. Les origines comme l’Inde et le Pakistan se renforçant et en proximité, le Maroc a pris les devants.

Inditex, qui a présenté cette semaine des résultats records avec une croissance de 10,4% et une hausse de 30,3% de son bénéfice net, a réduit de deux points sa dépendance à l’égard de la Chine en termes d’approvisionnement. Fin 2023, 27 % du total des fournisseurs du groupe étaient situés dans le géant asiatique, contre plus de 29 % en 2022.

Fin 2023, environ 48 % des fournisseurs achetant chez Inditex étaient situés à proximité de l’Espagne, au Portugal, en Turquie et au Maroc. Le reste, soit 52%, correspond à l’Inde, au Bangladesh, au Vietnam, au Cambodge, à la Chine et au Pakistan. Inditex a terminé l’année 2023 avec un total de 1 375 fournisseurs ayant effectué des achats dans ses clusters d’approvisionnement, en plus de 3 683 usines de confection et 3,2 millions de travailleurs indirects.

En nombre de fournisseurs, le Maroc est devenu le principal hub d’approvisionnement du groupe en 2023, dépassant le Portugal et la Turquie. Fin 2023, Inditex comptait 216 fournisseurs (18% de plus) au Maroc, contre 114 au Portugal (avec une baisse de 4%) et 186 en Turquie (7,5% de moins).

Toutefois, si l’on prend en compte le nombre d’usines de confection ou le nombre de travailleurs qui y travaillent, la Turquie reste en tête, avec respectivement 847 et 330 926. Ces chiffres sont bien supérieurs aux 348 usines de confection du Maroc et à ses 94 563 employés.