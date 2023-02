Le lance-roquettes israélien PULS, d’une portée de 300 kilomètres, confère à l’armée marocaine la supériorité tactique en Afrique du Nord

Après s’être lancé dans un gigantesque chantier pour sécuriser son espace aérien avec l’acquisition des systèmes chinois Sky dragon 50, HQ-9B et WS-2D et israélien Barak MX, voilà les Forces Armées Royales s’attèlent au renforcement de son artillerie.

Les derniers conflits armés comme celui entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ou encore entre la Russie et l’Ukraine a démontré le rôle important de l’artillerie. D’ailleurs, le royaume chérifien toujours apporté une attention particulière à cet outil qui a toujours occupé une place centrale au sein de son armée.

Ainsi après l’achat auprès de la France de 36 camions équipés d’un système d’artillerie sol-sol CAESAR d’une portée de 42 kilomètres et de 36 lance-roquettes chinois PHL-03/AR-2 de 300 mm, capable de tirer 12 roquettes à partir d’une variété d’ogives conventionnelles et à fragmentation avec une portée allant jusqu’à 160 km, aidés pour le ciblage par des drones israéliens, le Maroc cherche à obtenir de nouvelles armes israéliennes. Raison pour laquelle l’inspecteur de l’artillerie marocaine s’est déplacé récemment en Israël.

Ainsi Rabat évalue l’acquisition des lance-roquettes PULS d’Elbit Systems, capables de tirer une large gamme de roquettes et de missiles guidés. Ce système peut neutraliser des cibles spécifiques avec précision et efficacité à toutes les distances.

Le PULS a été conçu avec un système de tir entièrement automatique et dispose du dernier système de commande, de contrôle, de communication et d’intelligence (C4I), d’un système de contrôle de tir et d’un système de navigation inertielle pour maximiser la réactivité avec une flexibilité de tir optimale.

PULS peut tirer une variété de types de munitions à différentes distances jusqu’à 300 km, ce qui rend ce système d’artillerie encore plus polyvalent. Il répond aux besoins de l’artillerie dans les scénarios de champ de bataille modernes et fournit également la disponibilité continue d’un appui-feu massif et efficace.

Il peut tirer 36 missiles Accular de 122 mm avec une portée de 35 km, 20 missiles Accular de 160 mm d’une portée de 40 km, soit 8 missiles EXTRA d’une portée de 150 km ou 4 missiles balistiques tactiques Predator Hawk d’une portée de 300 km.